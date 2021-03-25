Катунь24: В Алтайском крае идет подготовка к лесопожарному сезону

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В Алтайском крае идет подготовка к лесопожарному сезону24 марта 2021, 17:47

Ориентировочно он может начаться в середине апреля.

Фото: Антон Федотов

Сегодня, 24 марта 2021 года, в Тальменском районе провели смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. Перед заседанием краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Виктор Томенко и начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров встретились с журналистами.

Речь шла о подготовке к паводку и лесопожарному сезону. Александр Макаров рассказал, что постановление Правительства Алтайского края по введению противопожарного режима на территории региона находится на согласовании. Ориентировочно он может начаться в середине апреля. В крае проводят организационные мероприятия по утверждению населенных пунктов, подверженных лесным и ландшафтным пожарам. Всего в регионе их 1117.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю напомнил, что с 1 января внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации, регламентирован порядок сжигания сухой травы как на землях населенных пунктов, так и на землях общего пользования.

«Подчеркну: категорических запретов в данном постановлении не приводится. Документ регламентирует порядок и приготовления пищи, и разведения костров. Необходимо только соблюдать определенные условия. Это позволит и свое имущество сохранить, и соседу не навредить», — отметил он.

Катунь24