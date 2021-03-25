Катунь24: В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Алтайском крае могут отменить масочный режим

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Алтайском крае могут отменить масочный режим24 марта 2021, 17:00
Несмотря на очередное смягчение мер по коронавирусу, алтайский Роспотребнадзор призывает не забывать о базовых мерах профилактики.
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также сняли ограничение на проведение развлекательных мероприятий в ночное время. Однако распространение коронавируса в регионе остается по-прежнему достаточно серьезным.
22 марта на аппаратном совещании губернатор края Виктор Томенко сообщил, что через социальные сети к нему обращаются с инициативами о полном снятии всех ограничений, в том числе масочного режима и отмене дезинфекции.
«Однако для того, чтобы мы начали в эту сторону думать, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений. Пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться», — пояснил он.
По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно. На начало марта в среднем за сутки в регионе регистрировалось 130 новых случаев, за последнюю неделю в среднем положительный тест получают 111 человек.
Показатель Rt (коэффициент распространения инфекции) на сегодняшний день в Алтайском крае составляет 0,95. О снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда Rt не будет превышать показатель 0,5.
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