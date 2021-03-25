Катунь24: Возобновлено движение по трассе Барнаул – Рубцовск

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Возобновлено движение по трассе Барнаул – Рубцовск24 марта 2021, 16:58

Оперативную информацию о дорожном состоянии передает ФКУ Упрдор «Алтай».

Фото: 22.мвд.рф

Федеральная автодорога А-322 на участке с 11-го по 298-й км (от выезда из Барнаула до Рубцовска) была закрыта сегодня, 24 марта, с 11:15. В 16:30 проезд по ней вновь открыт для всех видов транспорта.

Напомним, некоторые дороги Алтайского края были временно закрыты из-за сложных метеорологических условий. Дорожное движение затрудняли снег, метель, сильный боковой ветер, ограниченная видимость.

Телефоны диспетчерской службы Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).

Катунь24