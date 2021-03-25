Катунь24: В Алтайском крае закрыто движение по нескольким направлениям

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В Алтайском крае закрыто движение по нескольким направлениям24 марта 2021, 14:15

О состоянии проезда по трассам Алтайского края сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Фото: 22.мвд.рф Embedded video for В Алтайском крае закрыто движение по нескольким направлениям

Из-за сложных метеорологических условий сегодня, 24 марта, с 11:15 закрыта для передвижения любого транспорта федеральная автодорога А-322 на участке с 11-го по 298-й км (от выезда из Барнаула до Рубцовска). Движению машин мешают снег, метель, боковой ветер 18 м/c, при порывах – до 30 м/с, видимость 50-100 м, при порывах нулевая.

Видео, на котором наглядно показана сложная дорожная ситуация, поделился с «Катунь 24» один из подписчиков группы телеканала во «ВКонтакте»,

«Порыв до 24 м/с, температура -2, на некоторых улицах есть шанс остаться без света. Место съемки: Алтайский край, Рубцовский район, с. Ракиты», – сообщил редакции Евгений Храпко.

Кроме того, закрыты участки краевых дорог Поспелиха — Курья – Третьяково с 9 по 169 км, Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области с 0 по 71 км, Алейск – Чарышское на всем протяжении, Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до Усть-Пристани, Новокалманка — Огни — Михайловка – Антоньевка от Новокалманка — гр. Петропавловского района. Как сообщает официальный сайт Алтайского края, на данный момент полностью отсутствует движение на участках шести автомобильных дорог.

Для водителей большегрузного транспорта подготовлены специальные стоянки. На трассе А-322 стоянки работают на 12 км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из города. Водители легковых автомобилей могут переждать непогоду на парковках у объектов дорожного сервиса.

Минтранс региона настоятельно рекомендует водителям отказаться от дальних поездок. В случае проблемных или чрезвычайных ситуаций водители могут обратиться по телефонам диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Видео предоставлено нашим читателем https://www.youtube.com/watch?v=GS9Tt3srcuY

Катунь24