Катунь24: Виктор Томенко принимает участие в мероприятиях комплексной тренировки по предупреждению и ликвидации последствий паводка

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Виктор Томенко принимает участие в мероприятиях комплексной тренировки по предупреждению и ликвидации последствий паводка24 марта 2021, 12:24

Сегодня, 24 марта 2021 года, в Тальменском районе проводят смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники спасательных формирований Алтайской территориальной подсистемы РСЧС продемонстрировали навыки извлечения автомобиля, попавшего в зону подтопления. Для этого использовали водолазное оборудование и технику высокой проходимости. Также в зоне подтопления провели учебную эвакуацию людей с применением судна на воздушной подушке.

Губернатору Виктору Томенко продемонстрировали новейшую технику, которая состоит на вооружении Алтайской территориальной подсистемы РСЧС.

Сейчас глава региона проводит заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его участники обсуждают действия органов управления Алтайской ТП РСЧС в ходе учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями. Также на заседании дадут оценку готовности Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в пожароопасный период 2021 года.

Катунь24