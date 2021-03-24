Катунь24: В АлтГТУ прошла очная защита научных проектов финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

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В АлтГТУ прошла очная защита научных проектов финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»23 марта 2021, 21:00

Конкурс был организован детским технопарком Алтайского края «Кванториум 22».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В АлтГТУ прошла очная защита научных проектов финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Государственные экзамены часто выбивают старшеклассников из колеи. Им бывает сложно концентрировать внимание на множестве задач и справиться с волнением. Поэтому Ольга Парфёнова, ученица 9 класса, выбрала темой своей исследовательской работы «Взаимосвязь стрессоустойчивости и успешности учебной деятельности восьмиклассников». Многие методики борьбы со стрессом, приведённые в её проекте, школьница опробовала на себе.

Конкурс «Большие вызовы» собирает всё больше школьников 7 — 11 классов. В этом году члены жюри рассмотрели около 70 работ из 5 городов и 15 районов края. Участники обращаются к широкому спектру тем, охватывающих практически все стороны человеческой жизни. В финал конкурса вышли 24 автора.

Победители регионального этапа будут претендовать на участие в общероссийской научно-технологической программе «Большие вызовы». Ежегодно её проводит образовательный Фонд «Талант и успех» на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Катунь24