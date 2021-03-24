Катунь24: В правительстве Алтайского края прокомментировали одиночный пикет многодетной матери в Барнауле

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В правительстве Алтайского края прокомментировали одиночный пикет многодетной матери в Барнауле23 марта 2021, 20:08

Сегодня, 23 марта, многодетная мать Елена Воронцова из Первомайского района вышла на одиночный пикет на площади Советов в Барнауле.

Она обратилась к губернатору Виктору Томенко с проблемой предоставления земельного участка для строительства жилья как многодетная мать. У Елены четверо несовершеннолетних детей.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, Елена Воронцова получает все положенные законодательством виды социальной помощи. Дом, который был приобретен Еленой на средства федерального материнского капитала при рождении второго ребенка, не пригоден для жилья. Краевым материнским капиталом, положенным при рождении третьего ребенка, семья ещё не воспользовалась.

По данным администрации Первомайского района, Елена Воронцова стоит в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, он будет предоставлен ей в порядке очередности. По состоянию на январь 2021 года, ее номер в очереди на участок — 68-й.

В настоящий момент в Алтайском крае проживает 30 636 семей, имеющих трёх и более детей. В очереди на получение земли в крае стоит 11 871 многодетная семья. С 2011 года участки предоставлены 4 573 семьям. В 2020 году участки получили 753 семьи. Вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей находится в ведении органов местного самоуправления.

«Проблема предоставления земельных участков заключается в том, что они должны быть в собственности муниципалитета и обеспечены инженерными коммуникациями — именно поэтому темпы предоставления участков не такие быстрые», — объяснили в пресс-службе правительства Алтайского края.

В прокуратуре Алтайского края после публикаций в социальных сетях заинтересовались ситуацией. Ведомство оценит соблюдение прав семьи на получение мер государственной поддержки. Результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Алтайского края.

Катунь24