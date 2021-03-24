Катунь24: В Барнауле дорожники в две смены ремонтируют дороги холодным асфальтом

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В Барнауле дорожники в две смены ремонтируют дороги холодным асфальтом23 марта 2021, 19:14

23 марта 2021 года бригада рабочих «Автодорстроя» с применением технологии холодного асфальта заделывает ямы на участке улицы Власихинской в границах улиц Попова и Ускова.

Фото: pixabay.com

Ночью работы продолжат на участке Павловского тракта в районе пересечения с улицей Попова.

Отметим, текущий ремонт дорог с применением холодного асфальта начался в последних числах февраля с проблемного участка дороги на Павловском тракте. Всего планируют привести в порядок 26 участков.

В этом году дорожная служба холодным асфальтом отремонтирует около 180 кв. м дорог на сумму более 550 тыс. рублей. На сегодняшний день 60 кв. м уже сделано.

«В первую очередь ремонтируются наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока. Также аварийный ремонт локальных участков позволяет предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна», — сообщили в администрации Барнаула.

Работы проводят во всех районах города, дорожники уже заасфальтировали поврежденные участки проезжих частей на Змеиногорском и Павловском трактах, на пересечении улиц Дзержинского и Герцена, мостовом сооружении через реку Пивоварку на улице Матросова, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Катунь24