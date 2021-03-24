Катунь24: Виктор Томенко провёл рабочую встречу с директором «Алтайэнерго»

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Виктор Томенко провёл рабочую встречу с директором «Алтайэнерго»23 марта 2021, 16:45

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и директор филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев обсудили прохождение осенне-зимнего периода, который завершится 31 марта.

Фото: официальный сайт Алтайского края

«Мы подготовились и хорошо прошли осенне-зимний период. Аварийность в сетях филиала снизилась по сравнению с прошлогодним периодом на 29,5%. Удалось снизить и длительность перерыва на одно технологическое нарушение (на 27%). Сейчас он составляет 1,17 часа», — отметил Николай Пантелеев.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что этот показатель из года в год улучшается.

В настоящий момент компания готовится к прохождению паводка. Установлены основные очаги, где чаще всего происходили подтопления энергообъектов за последние три года. Они расположены на территории Смоленского, Петропавловского, Солонешенского, Рубцовского и Чарышского районов. Таких объектов 192, ситуацию вокруг них ежедневно контролируют.

Сформированы аварийно-восстановительные бригады, создан аварийный запас для устранения возможных технологических нарушений, подготовлена специальная высокопроходимая техника для устранения возможных последствий паводка на территории края. На случай угрозы длительных перерывов в энергоснабжении подготовлены 23 передвижные дизель-генераторные установки, 4 — стационарные, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Учитывая опыт паводковой ситуации 2017-2018 годов, можем в течение суток от наших коллег из дополнительных филиалов привезти до 50 дизель-генераторных установок», — отметил Николай Пантелеев.

По словам директора филиала, к прохождению паводковой ситуации компания готова. Также с января-февраля «Алтайэнерго» начало подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Ремонтная программа филиала составит 535 миллионов рублей.

Катунь24