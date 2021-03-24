Катунь24: Виктор Томенко провёл личный приём граждан

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Виктор Томенко провёл личный приём граждан23 марта 2021, 15:12

К главе региона обратилась представитель общественности поселка Южный города Барнаула Наталья Соболева с просьбой оказать помощь в благоустройстве территории возле двух жилых домов на улице Дзержинского. По словам женщины, в конце 2020 года на общественном голосовании жители поселка выиграли право на благоустройство зеленой аллеи.

Фото: официальный сайт Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко провёл личный приём граждан

«До этого все основные дороги в поселке Южный мы отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги». Мы хотим целиком и полностью всю территорию привести в порядок. Но как раз эти два двора на улице Дзержинского прилегают к зеленой аллее, через них идет основной поток жителей Южного и наших гостей, которые проходят с остановки. Поэтому у меня к вам просьба – проконтролировать выполнение работ в этих дворах по программе «Комфортная городская среда», — сообщила Наталья Соболева.

Виктор Томенко отметил хорошую работу администрации Барнаула по проектам благоустройства города. Отбор объектов ведется на конкурсной основе с учетом инициатив и пожеланий горожан, поступающие из федерации средства распределяются на реализацию полезных, поддержанных общественностью проектов. В этом году продолжатся работы и по улучшению состояния дорожной сети по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», куда вошли объекты Барнаульской агломерации.

«Приятно, что вы со стороны жителей видите эти улучшения, которые делаются постепенно, шаг за шагом. Я дам поручение главе города и краевому Министерству строительства и ЖКХ, чтобы они проконтролировали решения по поселку Южный, чтобы вовремя были заключены контракты, их исполнение было под контролем и чтобы к концу летнего сезона уже можно было увидеть результат и эти работы принять», — сообщил Виктор Томенко.

Наталья Соболева поблагодарила Виктора Томенко и пригласила его в гости в посёлок Южный.

Житель Завьяловского района Алексей Горбик пришел к губернатору с просьбой организовать ремонт дороги Родино – Завьялово. Качество автомагистрали является неравномерным и в целом оставляет желать лучшего, а по ней ежедневно едут на работу сотрудники кооперативного хозяйства «Алтай» и доставляется продукция. В сельхозпредприятии работает более 170 человек, посевная площадь составляет 25 тысяч гектаров, содержится более 2 тысяч голов КРС. Объекты кооперативного хозяйства базируются в селах Чистоозерка, Камышенка, Туманово, Чернавка, Александровка. В 2021 году планируют построить современный животноводческий комплекс на 600 голов.

Правительство края продолжит уделять повышенное внимание дорогам, которые соединяют районные центры, отметил в разговоре Виктор Томенко.

«Вопрос дорогой, наша сеть региональных дорог — самая большая в Российской Федерации. Поэтому дороги находятся не совсем в нормативном состоянии. Мы работаем по нацпроекту, у нас есть задача к 2024 году, чтобы более 50 процентов всех дорог соответствовали нормативному состоянию. И после 2024 года будем понемногу эту цифру увеличивать. Дорожный фонд хорошо наполняется, федеральное правительство хорошо нас слышит, поддержку оказали и в прошлом году, и в текущем. Я дам поручение Министерству транспорта, чтобы этим вопросом занялись. В первую очередь будут выбраны участки, которые требуют сиюминутного вмешательства. Их нужно выбрать, сделать нормальный объем работ и потом переходить к следующим», — подытожил разговор глава региона.

Катунь24