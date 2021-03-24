Катунь24: Ветер, снег и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Алтайском крае

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Ветер, снег и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Алтайском крае23 марта 2021, 14:32

Водителям на дорогах следует быть крайне осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Фото: pixabay.com

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе во второй половине ночи и днем 24 марта ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 27-32 м/с, возможен мокрый снег и дождь, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле ночью 24 марта будет преимущественно без осадков, на дорогах ожидается сильная гололедица, температура воздуха опустится до -4…-6 градусов. Днем возможен мокрый снег и дождь, на дорогах сильная гололедица, воздух прогреется до +1…+3 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Катунь24