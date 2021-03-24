Катунь24: В Барнауле парень украл со стройки инструменты на 600 тысяч рублей

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В Барнауле парень украл со стройки инструменты на 600 тысяч рублей23 марта 2021, 14:11

В полицию с заявлением обратился генеральный директор компании.

Фото: pixabay.com

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Она установила, что на объекте проводились работы по отделке фасада. Для хранения инструментов и бытовых предметов там оборудовали несколько вагончиков и подсобных помещений, металлические двери которых закрывались на замки. Оттуда и была совершена кража.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — местного жителя, 1991 года рождения. По предварительной информации, он убедился, что объект покинули все работники, и проник в помещение. Оттуда он похитил имущество, которое вывез на автомобиле.

Во время обыска его места жительства правоохранители смогли изъять часть похищенного, остальное подозреваемый успел продать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24