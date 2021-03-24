Катунь24: В Алтайском крае совращавшего школьниц педофила отправили в исправительную колонию

- ‹‹ НАЗАД
- ВПЕРЁД ››
В Алтайском крае совращавшего школьниц педофила отправили в исправительную колонию23 марта 2021, 13:33
Злоумышленник занимался преступной деятельностью с сентября по декабрь 2019 года.
Фото: pixabay.com
Он домогался девочек в одном из сел Ключевского района.
«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет», — рассказали в Следкоме по Алтайскому краю.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей.