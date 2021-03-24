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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае совращавшего школьниц педофила отправили в исправительную колонию

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

В Алтайском крае совращавшего школьниц педофила отправили в исправительную колонию23 марта 2021, 13:33

Злоумышленник занимался преступной деятельностью с сентября по декабрь 2019 года.

Фото: pixabay.com

Он домогался девочек в одном из сел Ключевского района.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет», — рассказали в Следкоме по Алтайскому краю.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Катунь24

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