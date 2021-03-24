Катунь24: В Барнауле изменится маршрут автобуса № 6

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В Барнауле изменится маршрут автобуса № 623 марта 2021, 11:22

Об этом сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Фото: pixabay.com

С 25 марта 2021 года в тестовом режиме изменится трасса следования автобусного маршрута № 6 «ул. Солнечная поляна – Элеватор».

Движение автобусов будет организовано по продленной схеме: … ул. Юрина, ул. Солнечная поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская.

Это проводится для определения потребностей жителей в транспортном обслуживании, подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Катунь24