Катунь24: В Алтайском крае обнаружен карантинный вредитель

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В Алтайском крае обнаружен карантинный вредитель23 марта 2021, 11:01

Насекомое идентифицировали в одной из теплиц региона.

Фото: ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели идентификацию насекомых, которые были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния теплицы, расположенной в регионе.

После проведенных исследований энтомологи обнаружили западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande). Это насекомое – карантинный объект для территории РФ и стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

В России трипса обнаружили впервые в конце 1980-х – начале 1990-х годов в тепличных хозяйствах. Западный цветочный трипс способен поражать около 244 видов растений, также он может являться переносчиком вирусов – возбудителей опасных заболеваний растений, например, вируса пятнистого увядания или бронзовости томата. Основной признак присутствия вредителя – светлые пятна или полосы с четкими краями и скоплениями мелких темных пятен.

Полученные сведения переданы в региональное управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется работа по уничтожению и дальнейшему нераспространению карантинного вредителя.

Катунь24