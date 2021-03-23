Катунь24: В Алтайском крае активно готовятся к возможному паводку

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В Алтайском крае активно готовятся к возможному паводку22 марта 2021, 18:48

Большие снегозапасы и промерзшая почва, которая не впитает полный объем талой воды, – это далеко не все проблемы, с которыми столкнулись дорожники этой весной. Они прогнозируют сильный паводок. Как в регионе готовятся к подтоплению – в сюжете нашего корреспондента Софьи Житиной.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае активно готовятся к возможному паводку

Ежегодно у истока горной реки Чарыш под воду стабильно уходят около 30 домов. Это последствия весеннего паводка. Чтобы предотвратить затопление, дорожники пилят лед, а также чернят его песком.

Хотя опоры моста и кажутся крепкими, лёд может их разрушить. Сейчас его толщина под мостом в районе села Усть-Калманка – примерно 70-80 см. Благодаря противопаводковым работам она уменьшится минимум на 10 см.

Чернят и опиливают лед сегодня на 80 объектах по всему краю. Помимо этого дорожники открывают 7 тысяч водопропускных труб. Во время первой волны паводков благодаря им вода не будет затапливать дорогу.

Краевые ДСУ определили 42 наиболее опасных участка в 18 районах. Там зимой фиксировали наледи у мостов и водопропускных труб. Кроме того, дорожники запаслись инертными материалами – 217 тыс. тонн камней разных фракций. И если вода все-таки размоет дорогу, её смогут оперативно восстановить.

Катунь24