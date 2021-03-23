Катунь24: В Москве кот спас ребенка от голодной смерти

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В Москве кот спас ребенка от голодной смерти22 марта 2021, 17:42

Годовалая девочка оказалась запертой в квартире рядом с умершей мамой.

Фото: pixabay.com

Незадолго до смерти 38-летняя москвичка сообщила близким, что планирует поехать на дачу. Вскоре женщина перестала выходить на связь. Через несколько дней ее мать попросила знакомых навестить ее загородный дом, а сама поехала в квартиру, где проживала москвичка с ребенком.

Женщина не смогла открыть дверь, но она услышала мяуканье кота, которого ее дочь всегда брала с собой на дачу. Это вызвало у пожилой родственницы подозрения, и она решила вызвать скорую. Прибывшие медики обнаружили тело матери ребенка и уточнили, что смерть наступила около четырех дней назад. Ее годовалая дочь оказалась жива. В истощенном состоянии ее госпитализировали в реанимацию детской больницы.

Причина смерти москвички устанавливается, сообщает «Московский комсомолец».

Катунь24