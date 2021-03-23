Катунь24: В Алтайском крае состоялся чемпионат по зимнему плаванию

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Алтайском крае состоялся чемпионат по зимнему плаванию22 марта 2021, 17:31

На улице март и +1 градус тепла, но это не остановило любителей окунуться в воду. На озере Дружных состоялся чемпионат Алтайского края по зимнему плаванию. Как правильно подготовить свой организм к холодной воде и возможно ли закаляться в 80 лет? Узнал наш корреспондент Дмитрий Дроздов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае состоялся чемпионат по зимнему плаванию

Второй открытый чемпионат Алтайского края по зимнему плаванию собрал 9 команд из Барнаула, Бийска, Томска, Кемерова, Юрги и Красноярска. Всего 105 любителей закаливания. Пловцы соревновались как в личном, так и в командном зачетах.

После церемонии открытия спортсмены начали подготовку к заплыву. Холодная вода для организма – это стрессовая ситуация. Необходимо провести небольшую разминку, чтобы разогреть тело. И после тщательной разминки спортсмен отправляется в воду. Но стоит помнить одно правило: перед тем как войти в воду, нужно выдохнуть и как только коснулись воды, глубоко вдохнуть. Чтобы не было нехватки кислорода.

Уникальность этого турнира – в возрастном диапазоне участников. Самой младшей – Тетериной Таисье – 8 лет. Каждую зиму она окунается в прорубь и обтирается снегом. А в этот раз впервые примет участие в соревнованиях. Главная её цель – выиграть медали, как у брата.

А самому старшему участнику соревнований – 80. Галина Зеленова больше 20 лет увлекается зимним плаванием. До этого она занималась парашютным спортом и легкой атлетикой. Секрет её здорового духа – закаливание.

Следующие соревнования ждут спортсменов уже в апреле. На озере Дружных состоится чемпионат Барнаула. Это еще одна возможность всем желающим узнать, кто быстрее в ледяной воде.

Катунь24