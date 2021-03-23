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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле арестовали директора ООО «Энергострой» за хищение 10 млн рублей

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

В Барнауле арестовали директора ООО «Энергострой» за хищение 10 млн рублей22 марта 2021, 17:00

Финансы предназначались на модернизацию федеральной автотрассы Р-256 «Чуйский тракт».

Фото: pixabay.com

О заключении под стражу директора подрядной организации сегодня, 22 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Силовики заинтересовались исполнением госконтракта, заключенного ФКУ Упрдор «Алтай» и ООО «Энергострой» для устройства искусственного электроосвещения на автотрассе «Чуйский тракт».

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый при исполнении государственного контракта, заключенного с управлением дорог «Алтай» в рамках реализации ФЦП «Развитие транспортной системы России», для устройства искусственного электроосвещения на Чуйском тракте приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. В последующем на основании исполнительных документов с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении.

Руководителю ООО «Энергострой» предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Обвиняемый заключен в СИЗО на 2 месяца. Сейчас устанавливается причастность к делу иных лиц.

Катунь24

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