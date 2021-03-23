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Катунь24: В Сибирь придет аномальное тепло

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

В Сибирь придет аномальное тепло22 марта 2021, 16:05

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Фото: pixabay.com

Наиболее теплая погода на этой неделе установится в Сибири и на Дальнем Востоке.

По мнению Романа Вильфанда, воздух в тех районах прогреется на восемь-десять градусов выше нормы. В частности, такое потепление ожидается в Забайкалье и Красноярском крае.

«Настоящая весна», — констатировал он.

В Иркутской области температура воздуха составит +8 °С, на юге Забайкалья, в Амурской области, Хабаровске +10 °С.

Катунь24

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