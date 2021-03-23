Катунь24: В Алтайском крае омоновцы задержали браконьеров

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В Алтайском крае омоновцы задержали браконьеров22 марта 2021, 15:33

Они незаконно добыли больше 20 диких животных.

Фото: pixabay.com

Оперативники из четырех районов провели спецоперацию и задержали четверых подозреваемых в браконьерстве. В 7 км от села Солонешное в охотничьих угодьях они обнаружили три туши косули, два ружья, патроны, ножи, рации, фонари. У одного из подозреваемых во время обыска жилища в холодильнике нашли мясо дикого животного.

Следствие полагает, что задержанные мужчины с июня 2020 по март 2021 года незаконно охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Быстроистокского районов Алтайского края. Лицензии на отстрел диких животных у них не было. Сумма ущерба от их действий, по предварительной информации следователей, составила почти один миллион рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Катунь24