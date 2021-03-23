Катунь24: В администрации Барнаула прокомментировали инцидент со «сбежавшим» трамваем

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В администрации Барнаула прокомментировали инцидент со «сбежавшим» трамваем22 марта 2021, 14:36
Глава города Вячеслав Франк поручил специальной комиссии заняться расследованием ситуации.
Фото: Инцидент Барнаул
Напомним, накануне на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской очевидцы заметили неуправляемый трамвай, за которым бежали водитель и кондуктор. Видео дорожного инцидента появилось в социальных сетях.
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В администрации Барнаула рассказали, что утром 21 марта 2021 года глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП «Горэлектротранса».
По поручению главы создали комиссию по расследованию происшествия. Она выяснит все причины и обстоятельства произошедшего.
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