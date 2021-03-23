ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В администрации Барнаула прокомментировали инцидент со «сбежавшим» трамваем

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

В администрации Барнаула прокомментировали инцидент со «сбежавшим» трамваем22 марта 2021, 14:36

Глава города Вячеслав Франк поручил специальной комиссии заняться расследованием ситуации.

Фото: Инцидент Барнаул

Напомним, накануне на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской очевидцы заметили неуправляемый трамвай, за которым бежали водитель и кондуктор. Видео дорожного инцидента появилось в социальных сетях.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: В Барнауле трамвай проехал по проспекту без водителя

В администрации Барнаула рассказали, что утром 21 марта 2021 года глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП «Горэлектротранса».

По поручению главы создали комиссию по расследованию происшествия. Она выяснит все причины и обстоятельства произошедшего.

     
Посмотреть эту публикацию в Instagram                      

Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: 194 фирмы предлагают туры «с кэшбеком» в Алтайский край

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: Полицейские задержали барнаульца, который снимал деньги с чужой банковской карточки

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar