Катунь24: В Сибири мать и отчим до смерти забили шестилетнего ребенка

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В Сибири мать и отчим до смерти забили шестилетнего ребенка22 марта 2021, 14:07

Подозреваемых уже задержали.

Фото: sledcom.ru

Тело мальчика нашли в поселке Кудряшовский под Новосибирском. По подозрению в убийстве задержали его мать и отчима, об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

«19 марта вечером в квартире одного из домов в поселке Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, отчим периодически избивал своего пасынка. Следователи завели уголовное дело.

В рамках расследования уголовного дела следователи проверят органы опеки на предмет халатности.

Катунь24