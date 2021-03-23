ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В России решили ужесточить требования к составу пива

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

В России решили ужесточить требования к составу пива22 марта 2021, 13:32

Министерство финансов России предложило использовать в странах Евразийского экономического союза более жесткие требования к составу пива.

Фото: pixabay.com

Предлагается  разрешить заменять зерном только 20 % солода вместо 50 %, как предусмотрено принятой редакцией технического регламента «О безопасности алкогольной продукции». Если же при производстве будет использоваться более 20 %, то это уже будет «пивной напиток».

Поправки уже направили в Минэкономразвития для оценки. После проект будет рассмотрен Евразийской экономической комиссией, пишет Лента.ру.

Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у Союза российских пивоваров.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: 194 фирмы предлагают туры «с кэшбеком» в Алтайский край

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: Полицейские задержали барнаульца, который снимал деньги с чужой банковской карточки

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar