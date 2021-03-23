Катунь24: В России решили ужесточить требования к составу пива

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В России решили ужесточить требования к составу пива22 марта 2021, 13:32
Министерство финансов России предложило использовать в странах Евразийского экономического союза более жесткие требования к составу пива.
Фото: pixabay.com
Предлагается разрешить заменять зерном только 20 % солода вместо 50 %, как предусмотрено принятой редакцией технического регламента «О безопасности алкогольной продукции». Если же при производстве будет использоваться более 20 %, то это уже будет «пивной напиток».
Поправки уже направили в Минэкономразвития для оценки. После проект будет рассмотрен Евразийской экономической комиссией, пишет Лента.ру.
Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у Союза российских пивоваров.