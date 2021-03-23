Катунь24: Впервые за 30 лет в Змеиногорске построят многоквартирный дом

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Впервые за 30 лет в Змеиногорске построят многоквартирный дом22 марта 2021, 12:03

Трёхэтажный жилой дом возведёт в Змеиногорске АО «Сибирь-Полиметаллы». В нём будет двадцать четыре квартиры.

Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

Последний раз такие дома в Змеиногорске сдавали в эксплуатацию 30 лет назад. С тех пор строительство велось только в рамках индивидуальной жилой застройки, объяснили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Администрация Змеиногорска предложила АО «Сибирь-Полиметаллы» рассмотреть несколько вариантов земельных участков под строительство многоквартирного дома. Компания выбрала территорию на ул. 40 лет Октября, где ранее располагалось студенческое общежитие медицинского училища. Сейчас там находится пустырь. На данном участке имеются необходимые коммуникации и развита инфраструктура.

По словам генерального директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадима Рязанцева, высококвалифицированные сотрудники, обладающие опытом, уникальными знаниями и навыками, должны жить в комфортных условиях, в современных и благоустроенных домах. Он также отметил, что предприятие выходит на новые мощности и нуждается в специалистах, поэтому новое достойное жильё позволит компании привлечь дипломированных специалистов из Алтайского края и других регионов страны, а также улучшит жилищные условия семей работников, которые уже трудятся на предприятии.

При строительстве 24-квартирного кирпичного дома, отделки фасада, входных групп и жилых помещений будут использоваться современные высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой будут укомплектованы мебелью, необходимой бытовой техникой. Кроме того, предприятие благоустроит придомовую территорию — появятся детская площадка, а также зоны для отдыха и занятия спортом.

Строительство дома должно начаться в 2021 году. Ввод жилого здания в эксплуатацию и заселение жильцов запланировано к 2023 году.

Катунь24