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Катунь24: Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в Сибири

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в Сибири21 марта 2021, 19:49

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.

Фото: t.me/RIAKremlinpool, РИА Новости

О планах на выходные, 20 и 21 марта, Владимир Путин сам упомянул СМИ, уточнив, что собирается отдохнуть вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщают «Известия».

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе. Он остаётся верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии»,  –  отметил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин и Сергей Шойгу отдыхают, катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки по тайге. Кроме того, министр обороны показал президенту свою мастерскую, в которой изготавливает работы из дерева.

Пресс-секретарь президента также добавил, что пресс-служба подготовит фото-и видеоотчет о поездке.

Катунь24

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