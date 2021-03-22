Катунь24: В Барнауле снова начали работать мобильные пункты вакцинации против COVID-19

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Барнауле снова начали работать мобильные пункты вакцинации против COVID-1921 марта 2021, 19:17

О возобновлении работы пунктов сообщил Минздрав Алтайского края сегодня, 21 марта, на своей странице в Instagram.

Фото: altairegion22.ru

Напомним, работа мобильных комплексов у ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Пионер» была приостановлена 18 марта из-за нехватки вакцины от коронавирусной инфекции. На данный момент ее недостаток ликвидирован – в регион поступило около 5 тысяч комплектов препаратов. Всего с начала прививочной кампании Алтайский край получил более 85 тысяч вакцин.

По информации регионального Минздрава на первую половину дня 21 марта, в Алтайском крае привиты 77 403 человека, из них более 40 тысяч – люди старше 60 лет. Для вакцинации работают 83 медицинские организации, а для пациентов из отдаленных населенных пунктов задействованы 9 мобильных ФАПов.

Региональный минздрав напоминает, что с поставить прививку в мобильных пунктах может любой желающий житель региона. Комплексы работают ежедневно с 10 до 16 часов, включая выходные дни. Предварительная запись не требуется.

Желающим привиться при себе надо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Кроме того, всех желающих привиться горожан осмотрит врач – противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.

Катунь24