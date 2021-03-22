Катунь24: В России во время Великого поста растут продажи растительного мяса

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В России во время Великого поста растут продажи растительного мяса21 марта 2021, 17:44

Опрос ретейлеров провели журналисты «РИА Новости». Оказалось, что спрос на заменители мяса резко вырос на фоне поста.

Фото: pixabay.com

Православный пост в 2021 году проходит с 15 марта по 1 мая. Его соблюдение означает отказ от употребления ряда продуктов. Наиболее жесткие ограничения встречают православных граждан в первую неделю и в неделю, которая предшествует Пасхе.

Как сообщает «Экономика сегодня», представители интернет-магазина «Утконос» сообщили об увеличении числа продаж в среднем на 13% после начала периода духовной подготовки. При этом один из видов веганской колбасы стал популярнее более чем на 1000%.

Еще один попавший в опрос ретейлер «Азбука вкуса» тоже отмечает тенденцию повышения интереса к растительному мясу на 15%. Игорь Рожков, директор по маркетингу интернет-магазина «Самокат», сообщает о скачке спроса на охлажденное соевое мясо и фарш на 27%.

Катунь24