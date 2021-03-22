Катунь24: В Англии хомяк Сталин спас свою хозяйку, укусив ее за палец

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В Англии хомяк Сталин спас свою хозяйку, укусив ее за палец21 марта 2021, 17:14

Благодаря укусу выяснилось, что у женщины опасно высокий уровень свертываемости белка в крови.

Фото: pixabay.com

Британский хомяк по кличке Сталин укусил за большой палец свою 43-хозяйку Андреу Лэнг во время уборки клетки. Когда палец женщины распух, а из него пошел гной, женщина обратилась к врачу. Ей назначили антибиотики, однако хозяйка хомяка начала замечать синяки на руках и решила уточнить, не связаны ли они с укусом питомца.

Андреа Лэнг попала в больницу, где врачи выяснили, что у женщины редкое заболевание и опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это грозило ей образованием тромбов, пишут «РИА Новости».

«Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — цитирует Андреу Лэнг Daily Star.

После случившегося хозяйка добавила к кличке хомяка «Доктор» и прикасается к своему питомцу только в перчатках.

Катунь24