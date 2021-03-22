Катунь24: В Барнауле произошло массовое ДТП на парковке

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В Барнауле произошло массовое ДТП на парковке21 марта 2021, 15:23

В аварии, случившейся сегодня, 21 марта, пострадало 6 автомобилей.

Фото: vk.com/incident22

Информация об аварии появилась в городских социальных сетях, в частности в Instagram-аккаунте Barnaul.insta.

ДТП случилось в районе дома №41, в 13 часов. Со слов участников и очевидцев, автомобиль Mercedes двигался по ул. С. Ускова от ул. Власихинская в строну ул. Балтийская . В районе дома по ул. С. Ускова 40 водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и въехал на припаркованные автомобили. Первый удар пришелся на автомобиль Nissan, который по инерции отбросило на рядом стоящий автомобиль Hyundai Solaris. Далее Mercedes развернуло на 180 градусов и отбросило на автомобиль ГАЗ, после чего по инерции инерции на автомобиль Honda Torneo и на автомобиль ВАЗ-2110 . После столкновения с пятью автомобилями, Mercedes остановился.

По предварительным данным, виновный в аварии водитель превысил скоростной режим и находился в состоянии алкогольного опьянения. По сообщениям пользователей соцсетей, он скрылся с места происшествия. Двух пассажиров зажало в автомобиле, после вызволения сотрудниками МЧС они были направлены в больницу.

Катунь24