Катунь24: Врачи назвали главные причины регулярных головных болей

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Врачи назвали главные причины регулярных головных болей21 марта 2021, 14:44

Как определить, с чем могут быть связаны головные боли, и когда стоит обратиться к врачу, рассказали RT врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Фото: pixabay.com

Головная боль – один из самых распространенных симптомов многих заболеваний. Многое зависит от частоты и длительности боли, а также от параллельных симптомов. Однако в первую очередь головная боль возникает из-за стресса, перенапряжения и недосыпа. Потому, независимо от основного заболевания, важно следить за уровнем стресса, соблюдением режима труда и отдыха и за режимом сна.

У пожилых людей головные боли могут быть связаны с повышенным давлением и развитием глаукомы. Часто боль возникает и у работающих за компьютером: у таких людей страдает шейный отдел позвоночника, из-за чего напрягаются мышцы. В качестве профилактики Ирина Ярцева советует регулярную гимнастику и массаж. При этом специалист порекомендовала нестероидные противовоспалительные средства для ликвидации боли.

Лариса Алексеева добавила, что на характер и частоту головной боли влияют частое употребление фастфуда, алкоголя и курение. Кроме того, одной из частых причин головной боли стало изменение погоды и резкие перепады температуры, а также переохлаждение.

«Нужно очень осторожно к этому относиться. Воспаление тройничного (лицевого) нерва вызывает очень сильные головные боли, которые трудно купировать. Сейчас идёт смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки. Это ведёт к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — подчеркнула терапевт.

Особое внимание врачи рекомендуют уделить мигрени – они считается особым заболеванием. Ее лечение нужно проводить под контролем специалиста-невролога.

Катунь24