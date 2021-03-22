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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле установили макет космического корабля «Буран»

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В Барнауле установили макет космического корабля «Буран»21 марта 2021, 13:33

Тренажер станет частью образовательной программы «Астрономический полигон».

Фото: www.buran.ru

Интерактивный макет космического корабля появился в барнаульском центре для одаренных детей «Талант 22». Он рассчитан на 12 человек и позволит имитировать настоящий полет в космос.

«Внутри есть пульт управления. Запускается программа, мы посещаем планеты Солнечной системы, делается остановка, допустим, на Луне или на планете Земля. Корабль вибрирует, есть имитация того, что ты действительно летишь. Плюс мониторы, которые создают иллюзию того, что ты действительно находишься в космосе», рассказала руководитель центра «Талант 22» Татьяна Денисенко.

По информации «Вести Алтай», макет обошелся практически в 9 млн рублей. Его покупка стала возможна благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка».

В первый «полет» ученики и гости центра смогут отправиться уже в середине апреля. Сейчас ведется настройка оборудования макета. Кром того, астрономическую площадку дополнит планетарий, который откроют рядом с «Бураном».

Катунь24

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