Катунь24: В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

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В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом21 марта 2021, 13:07

Теперь совершить сделку можно будет с помощью портала «Госуслуги», сообщают «Известия» со ссылкой на приказ Минцифры.

Фото: pixabay.com

Изменения в процедуре позволят продавцам и покупателям отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн. Совершать сделки через «Госуслуги» смогут только владельцы автомобилей с пробегом и только физические лица.

Для продажи автомобиля его владелец должен будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавец выбирает, оставляет ли себе прежний госномер.

Эксперты отмечают, что новый порядок сделки позволит покупателю узнавать больше информации о машине и владельце. Например, можно будет посмотреть данные о штрафах, задолженностях и ограничениях.

Катунь24