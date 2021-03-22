ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом21 марта 2021, 13:07

Теперь совершить сделку можно будет с помощью портала «Госуслуги», сообщают «Известия» со ссылкой на приказ Минцифры.

Фото: pixabay.com

Изменения в процедуре позволят продавцам и покупателям отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн. Совершать сделки через «Госуслуги» смогут только владельцы автомобилей с пробегом и только физические лица.

Для продажи автомобиля его владелец должен будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавец выбирает, оставляет ли себе прежний госномер.

Эксперты отмечают, что новый порядок сделки позволит покупателю узнавать больше информации о машине и владельце. Например, можно будет посмотреть данные о штрафах, задолженностях и ограничениях.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Алтайский край

Горняк22: Двое взрослых и ребенок надышались дымом в горящем доме в Бийске

Мар 22, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская аферистка продала девушке из Курска несуществующих енотов

Мар 22, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Пассажиры маршрута №33 в Барнауле жалуются, что их не довозят до конечной

Мар 22, 2021
Коронавирус

Горняк22: 13 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Мар 22, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar