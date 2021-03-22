Катунь24: В Барнауле разыскивают пристававшего к несовершеннолетней девочке эксгибициониста

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В Барнауле разыскивают пристававшего к несовершеннолетней девочке эксгибициониста21 марта 2021, 11:38

Подробная информация о предполагаемом преступнике распространилась в социальных сетях сегодня, 21 марта.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 19 марта около 19:15 у дома на улице Чкалова, 89. В этом районе находятся школа и детский сад, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в Instagram.

Неизвестный мужчина 35-40 лет, встретив школьницу, продемонстрировал ей свой половой орган, после чего скрылся с места встречи.

Мужчина был одет в вязаную шапку черно-белого цвета, белую кофту, черные штаны, черные ботинки и темно-зеленую куртку с нагрудными карманами длиной до колен с капюшоном со светлой отделкой.

Катунь24