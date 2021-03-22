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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае замедлился миграционный поток

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В Алтайском крае замедлился миграционный поток21 марта 2021, 11:06

За первый месяц 2021 года регион покинули 3972 человека.

Фото: pixabay.com

За январь из Алтайского края уехало 3972 человека. В 2020 году в январе из региона уехали 4315 жителей, сообщает Алтайкрайстат. При этом прибивших в регион жителей за январь 2021 года стало меньше: 3698, в январе 2020 – 3934.

Так число миграционного снижения населения Алтайского края составило 274 человека – на 107 меньше, чем в 2020 году.

Катунь24

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