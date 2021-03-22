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Алтайский край

Катунь24: В барнаульском парке может появиться незамерзающий пруд для зимовки уточек

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В барнаульском парке может появиться незамерзающий пруд для зимовки уточек21 марта 2021, 09:01

Идея пришла управляющему территорией парка Владиславу Вакаеву.

Фото: Владислав Вакаев

Руководитель вдохновился местом для зимовки птиц в Парке Горького, которое он увидел на прошлой неделе. Об этом Владислав Вакаев рассказал на своей странице в Facebook.

«Посмотрите, как интересно сделано место для зимовки уточек. Струя воды не дает полынье замерзнуть. Судя по количеству птиц, им здесь весьма комфортно. Посмотрим, может, получится сделать что-то подобное в «Изумрудном», — написал в посте Владислав.

Ещё по теме: В Барнауле продолжается восстановление парка «Изумрудный».

Катунь24

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