Катунь24: Весенний солнцеворот: традиции и приметы на 21 марта

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Весенний солнцеворот: традиции и приметы на 21 марта21 марта 2021, 08:02

По приметам на 21 марта судили о том, будет ли урожай огородных овощей и яровых хлебов. В народном месяцеслове дата получила название Весеннее равноденствие, Весенний солнцеворот, Вербоносица, Вешнее равноденствие, Лазарь. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Лазаря Муромского (1286-1391).

Фото: pixabay.com

Лазарь родился в Константинополе, был пострижен Высокогорным монахом. Некоторое время жил в новгородской монашеской общине епископа Василия. В 1352 году перебрался на необитаемый полуостров Мучь, расположенный на Онежском озере. Здесь просвещал Евангелием саамов. Некоторые из них в основанной им обители приняли иночество.

По преданию, Лазарь Муромский собственноручно возвел небольшую деревянную церковь, которая сохранилась до наших дней. В 1959 году её перевезли из Муромского монастыря на остров Кижи и включили в состав Государственного музея-заповедника. Эта церковь считается самым древним из сохранившихся деревянных храмов Русского Севера.

Скончался преподобный в возрасте 105 лет в 1391 году, был похоронен в основанной им обители.

Традиции и обычаи

Славяне в этот день отмечали весеннее равноденствие, или весенний солнцеворот – праздник, посвященный равной продолжительности ночи и дня. Даты, связанные с солнечным циклом, у большинства народов отмечались как праздники. День весеннего равноденствия не стал исключением. Считается, что именно с этой даты наступает настоящая весна. В этот праздничный день выпекали фигурки в форме птиц. Их подкидывали вверх и ловили, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, благополучие, здоровье и достаток.

Когда-то день весеннего равноденствия отмечался добывание «нового огня». Мужчины делали это старинным способом – путем трения деревянных палок или других приспособления. Этот огонь называли «живым» и приписывали ему священный характер:

от него разжигали костры на разных концах деревни, чтобы защитить жителей от эпидемий различных болезней;

через костры, зажжённые от «живого» огня, прогоняли стадо, чтобы не было падежа скота.

Так как к этому дню обычно распускается верба, он получил ещё одно название – Вербоносица. Этому растению на Руси приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. Для легкости вербой хлестали тело. Верили, что если отхлестать вербой больного, он выздоровеет, если здорового – болеть не будет. При головной боли, разминали веточку вербы, клали на голову под платок – и головная боль отступала.

С этим деревом связаны и не совсем приятные суеверия. Считалось, кто вербу посадит, тот сам на себя заступ готовит. Это означало, что когда понадобится из дерева вытесать лопату, человек может умереть. Однако это поверье не мешало применять вербу в лечебных целях. До того, как дерево начнет цвести, крестьяне заготавливали кору и сушили её на чердаке с хорошей вентиляцией. Потом из неё готовили чай с добавлением липового цвета, аниса и малины. При ангине и стоматите полоскали рот отваром коры. Как кровоостанавливающее средство использовали порошок из коры вербы. Освещенные веточки молодой вербы – прекрасный оберег от болезней, нечистой силы и стихийных бедствий.

В избах весной пол подметали вербовым веником, чтобы очистить дом от зловредных духов. Мусор, собранный таким образом, сжигали в печи или на костре.

Приметы и поверья

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде. Если в период равноденствия холодно, то зима ещё долго продержится. Если на полях снег лежит неровно, буграми, волнисто, то уродятся яровые хлеба и огородные овощи. Туман 21 марта – к заморозкам. Какая погода стоит в течение дня, таким будет и лето. Если птицы гнезда вьют на южной стороне, лето будет холодным. Сны с 20 на 21 марта могут исполниться в течение 7-10 дней. Сновидения, приснившиеся днем 21 марта, являются пустыми, поэтому не нужно придавать им значения.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24