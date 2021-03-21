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Алтайский край

Катунь24: В Новосибирске бойцовая собака искусала мальчика. Видео

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В Новосибирске бойцовая собака искусала мальчика. Видео20 марта 2021, 18:43

Теперь школьник полгода проведет на больничной койке.

Фото: sibkray ru

Инцидент произошел 16 марта 2021 года в подъезде жилого дома на улице Краузе. Мальчик пошел на улицу, чтобы выгулять своего щенка. На первом этаже ребенок столкнулся с местной жительницей, которая возвращалась с прогулки со своим бойцовским псом — питбулем. Собака была без намордника. Животное кинулось на ребенка, повалило его на пол и вцепилось зубами ему в ногу.

Собака была на поводке, однако хозяйка даже не пыталась оттащила ее от пострадавшего мальчика. В какой-то момент школьнику удалось вырываться, забрать своего щенка и выбежать из тамбура. Родители ребенка обратились в травмпункт, сообщили в региональном следкоме.

Катунь24

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ГОРНЯК22

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