Катунь24: В России хотят ввести налог на донаты для стримеров

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В России хотят ввести налог на донаты для стримеров20 марта 2021, 16:23
Федеральная налоговая служба намерена ввести налог на пожертвования треш-стримерам.
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, именно за счет таких платежей получают прибыль треш-стримеры.
Более того, по мнению сенатора, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом.
«Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — цитирует Пушкова РИА Новости.
Также сейчас Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще в качестве индивидуальных предпринимателей.