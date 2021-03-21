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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле трамвай проехал по проспекту без водителя

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В Барнауле трамвай проехал по проспекту без водителя20 марта 2021, 12:45

Вчера, 19 марта 2021 года, автомобилисты стали свидетелями того, как трамвайный вагон катился по рельсам без водителя в кабине.

Фото: Инцидент Барнаул

Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

На кадрах опубликованного в соцсетях видео видно, что кондуктор, падая, едва не оказалась под колёсами движущегося вагона, а водитель пытался знаками предупредить других участников движения.

«Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала. Потом мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак «Ок» и мы поехали дальше.», — рассказал участник паблика «Инцидент Барнаул».

Почему экипаж трамвая оказался не в вагоне, неизвестно.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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