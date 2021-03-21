Катунь24: В Барнауле трамвай проехал по проспекту без водителя

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В Барнауле трамвай проехал по проспекту без водителя20 марта 2021, 12:45
Вчера, 19 марта 2021 года, автомобилисты стали свидетелями того, как трамвайный вагон катился по рельсам без водителя в кабине.
Фото: Инцидент Барнаул
Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.
На кадрах опубликованного в соцсетях видео видно, что кондуктор, падая, едва не оказалась под колёсами движущегося вагона, а водитель пытался знаками предупредить других участников движения.
«Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала. Потом мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак «Ок» и мы поехали дальше.», — рассказал участник паблика «Инцидент Барнаул».
Почему экипаж трамвая оказался не в вагоне, неизвестно.
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