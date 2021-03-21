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Катунь24: В России запретят незаконные ящики для пожертвований

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В России запретят незаконные ящики для пожертвований20 марта 2021, 11:14

Госдума в первом чтении приняла законопроект об административных штрафах до 150 тысяч рублей за нарушение правил установки ящиков для благотворительных пожертвований, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Законопроект в нижнюю палату парламента внесли в декабре 2020 года депутаты от «Единой России» Наталья Костенко и Рафаэль Марданшин. Изменения предлагают внести в КоАП РФ.

«Установка и использование ящика для сбора благотворительных пожертвований от имени некоммерческой организации лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или предмета административного правонарушения», — говорится в законопроекте.

Отметим, действующий закон разрешает использовать ящики для пожертвований только некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности.

Катунь24

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