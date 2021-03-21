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Алтайский край

Катунь24: В России хотят ввести налог на донаты для стримеров

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В России хотят ввести налог на донаты для стримеров20 марта 2021, 16:23

Федеральная налоговая служба намерена ввести налог на пожертвования треш-стримерам.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, именно за счет таких платежей получают прибыль треш-стримеры.

Более того, по мнению сенатора, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом.

«Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — цитирует Пушкова РИА Новости.

Также сейчас Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще в качестве индивидуальных предпринимателей.

Катунь24

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