Катунь24: В Барнауле на семи площадках пройдут продовольственные ярмарки

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В Барнауле на семи площадках пройдут продовольственные ярмарки20 марта 2021, 09:00

Площадки организуют в каждом районе города.

Фото: pixabay.com

На ярмарках горожане смогут приобрести мясо, птицу, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо и другое.

Ярмарочные площадки будут работать 20 марта с 10 до 14 часов по адресам:

в Железнодорожном районе — на проспекте Ленина, 71 и проспекте Красноармейском, 131;

в Индустриальном районе — на улице 50 лет СССР, 51а;

в Ленинском районе — на Народной площади;

в Октябрьском районе — на проспекте Ленина, 152;

в Центральном районе — на проспекте Красноармейском, 36 и улице Чайковского, 21.

Покупателям и продавцам напоминают о соблюдении масочного режима.

Катунь24