Катунь24: Василий Капельник: традиции и приметы на 20 марта

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Василий Капельник: традиции и приметы на 20 марта20 марта 2021, 08:02

По приметам на 20 марта судили об урожае конопли и льна, а также о том, будут ли в ближайшее время заморозки. В народном месяцеслове дата получила название Василий Капельник. Православная церковь в этот день чтит память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитона и др.

Фото: pixabay.com

Первые два епископа, Ефрем и Василий, в 300 г. были посланы для проповеди евангельской патриархом Ермоном. Они прибыли в г. Херсон на Крымском полуострове, где проповедовали. Василий отправился с проповедью к скифам, которые жили на берегах Дуная, где был замучен. Ефрема по наущению иудеев побили камнями.

Когда о кончине святого Василия услышали три епископа, Агафодор, Елпидий и Евгений, проповедовавшие недалеко от Тавриды, то направились в Херсон, чтобы продолжать там проповеди. Однако и они скоро были убиты (7 марта).

Спустя некоторое время после этих трагических событий патриарх Ермон отправил в Херсонес епископа Еферия, который проповедовал уже свободно, т.к. в его время правил император Константин Великий, покровитель христиан. Еферий мирно скончался, тоже 7 марта.

Преемником Еферия стал епископ Капитон. Однажды жители Херсонеса потребовали для доказательства истинности христианской веры от него чуда. Тогда святитель облачился в священные одежды и, помолившись, вошел в раскаленную печь, но остался невредимым. После этого многие язычники уверовали в Единого Бога. Позже варвары утопили епископа Капитона в Днепре.

Ещё 20 марта Православная церковь празднует икону Божией Матери «Споручница грешных» (поручительница за грешных или посредница между Господом и согрешившими людьми). Святой образ в 1843 году обрели в Одрино-Николаевском мужском монастыре (Брянская область). Он прославился рядом чудесных исцелений. По молитвам родителей у чудотворной иконы дети исцелялись от паралича, эпилепсии и слепоты.

Благодаря иконе излечивались не только от разных болезней, но и избавились от холеры, свирепствовавшей в 1848 году в Москве. В течение первых 6 лет с момента её обретения было зафиксировано около 115 чудесных исцелений. Многие и сегодня получают исцеление у этого чудотворного образа.

Традиции и обычаи

С Василия идет весна и всюду капель. Однако погода в это время непостоянная, то оттепель, то опять ударит мороз.

На Василия с крыш капает, а за нос цапает.

На дворе капель и у нас оттепель.

Весна, как мачеха, непостоянная: то теплом повеет, то холодов нагонит.

Весна да осень – на день погод восемь.

По поверью, если на Василия-капельника вдруг ночью треснет окно или с крыши сорвется пласт снега, то это тяжкие грехи на землю падают. Поэтому в этот день нужно молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Толкование снов

Сны с 19 на 20 мата принесут благополучие младшему члену семьи, особенно если он в этот день именинник. Имеет значение и то, что приснилось:

мусорное ведро – к нескончаемым ссорам;

браслет из жемчуга – к слезам по любимому;

полевые цветы – к одиночеству;

рой пчел – к проблемам на работе;

глубокий водоем – к тяжелой и затяжной болезни;

умывальник – к смерти близкого человека;

кружевной вырез на платье – к супружеству;

щуриться – к слезам по детям;

выносить из дома иконы – к пожару;

на помощь звать – к неразберихе в семье.

Сон, приснившийся днём 20 марта, сулит большую радость, особенно тем, кто в этот день родился.

Приметы и поверья

Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна. Холодная пасмурная погода к ночи сулит заморозки. Если к этой дате практически все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба. Южный ветер и дружная капель – к теплому лету. Синий горизонт – к скорому потеплению. Жаворонки прилетели – к теплу. Увидеть зяблика – к холодам. Ласточки на южной стороне гнезда вьют – к холодному лету.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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