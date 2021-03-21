Катунь24: Василий Капельник: традиции и приметы на 20 марта

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Василий Капельник: традиции и приметы на 20 марта20 марта 2021, 08:02
По приметам на 20 марта судили об урожае конопли и льна, а также о том, будут ли в ближайшее время заморозки. В народном месяцеслове дата получила название Василий Капельник. Православная церковь в этот день чтит память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитона и др.
Фото: pixabay.com
Первые два епископа, Ефрем и Василий, в 300 г. были посланы для проповеди евангельской патриархом Ермоном. Они прибыли в г. Херсон на Крымском полуострове, где проповедовали. Василий отправился с проповедью к скифам, которые жили на берегах Дуная, где был замучен. Ефрема по наущению иудеев побили камнями.
Когда о кончине святого Василия услышали три епископа, Агафодор, Елпидий и Евгений, проповедовавшие недалеко от Тавриды, то направились в Херсон, чтобы продолжать там проповеди. Однако и они скоро были убиты (7 марта).
Спустя некоторое время после этих трагических событий патриарх Ермон отправил в Херсонес епископа Еферия, который проповедовал уже свободно, т.к. в его время правил император Константин Великий, покровитель христиан. Еферий мирно скончался, тоже 7 марта.
Преемником Еферия стал епископ Капитон. Однажды жители Херсонеса потребовали для доказательства истинности христианской веры от него чуда. Тогда святитель облачился в священные одежды и, помолившись, вошел в раскаленную печь, но остался невредимым. После этого многие язычники уверовали в Единого Бога. Позже варвары утопили епископа Капитона в Днепре.
Ещё 20 марта Православная церковь празднует икону Божией Матери «Споручница грешных» (поручительница за грешных или посредница между Господом и согрешившими людьми). Святой образ в 1843 году обрели в Одрино-Николаевском мужском монастыре (Брянская область). Он прославился рядом чудесных исцелений. По молитвам родителей у чудотворной иконы дети исцелялись от паралича, эпилепсии и слепоты.
Благодаря иконе излечивались не только от разных болезней, но и избавились от холеры, свирепствовавшей в 1848 году в Москве. В течение первых 6 лет с момента её обретения было зафиксировано около 115 чудесных исцелений. Многие и сегодня получают исцеление у этого чудотворного образа.
Традиции и обычаи
С Василия идет весна и всюду капель. Однако погода в это время непостоянная, то оттепель, то опять ударит мороз.
На Василия с крыш капает, а за нос цапает.
На дворе капель и у нас оттепель.
Весна, как мачеха, непостоянная: то теплом повеет, то холодов нагонит.
Весна да осень – на день погод восемь.
По поверью, если на Василия-капельника вдруг ночью треснет окно или с крыши сорвется пласт снега, то это тяжкие грехи на землю падают. Поэтому в этот день нужно молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».
Толкование снов
Сны с 19 на 20 мата принесут благополучие младшему члену семьи, особенно если он в этот день именинник. Имеет значение и то, что приснилось:
- мусорное ведро – к нескончаемым ссорам;
- браслет из жемчуга – к слезам по любимому;
- полевые цветы – к одиночеству;
- рой пчел – к проблемам на работе;
- глубокий водоем – к тяжелой и затяжной болезни;
- умывальник – к смерти близкого человека;
- кружевной вырез на платье – к супружеству;
- щуриться – к слезам по детям;
- выносить из дома иконы – к пожару;
- на помощь звать – к неразберихе в семье.
Сон, приснившийся днём 20 марта, сулит большую радость, особенно тем, кто в этот день родился.
Приметы и поверья
- Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна.
- Холодная пасмурная погода к ночи сулит заморозки.
- Если к этой дате практически все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба.
- Южный ветер и дружная капель – к теплому лету.
- Синий горизонт – к скорому потеплению.
- Жаворонки прилетели – к теплу.
- Увидеть зяблика – к холодам.
- Ласточки на южной стороне гнезда вьют – к холодному лету.
По материалам сайта vsyamagik.ru