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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле столкнулись автобус и легковушка. Два человека пострадали

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Барнауле столкнулись автобус и легковушка. Два человека пострадали19 марта 2021, 20:14

ДТП произошло сегодня, 19 марта 2021 года, в 12:25 на пересечении улиц Попова и Взлётной.

Фото: pixabay.com

На перекрестке столкнулись автобус «Хендай-Каунти» городского маршрута № 47, за рулем которого был мужчина, 1976 года рождения, с автомобилем ВАЗ-21041 под управлением  23-летнего мужчины.

В результате ДТП водителю автомобиля ВАЗ и пассажиру автобуса «Хендай-Каунти» – женщине, 1981 года рождения, – оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не понадобилась. По данному факту проводится проверка.

Катунь24

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