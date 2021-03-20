Катунь24: Виктор Томенко принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

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Виктор Томенко принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности19 марта 2021, 19:59

Мероприятие в режиме видео-конференц-связи прошло под председательством министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. На заседании присутствовали руководители Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральных агентств лесного хозяйства и водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства, губернаторы и начальники региональных управлений МЧС.

Фото: Антон Федотов

На комиссии рассмотрены вопросы готовности к пожароопасному периоду и паводку, организации летнего отдыха детей и оказания медпомощи пострадавшим в результате стихийных бедствий в регионах.

По итогам заседания комиссии начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров сообщил губернатору Виктору Томенко о цифровизации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ней содержится информация о возможных рисках как природного, так и техногенного характеров в Алтайском крае.

Также в декабре 2020 года региональное управление МЧС приступило к эксплуатации атласа природных и техногенных опасностей и рисков. В ближайшее время будет организован доступ к данным аэрофотосъемки, которую проводят специалисты МЧС. Благодаря такой технологии можно будет с наибольшей вероятностью определить зону возможного подтопления конкретного населенного пункта, разработать модель развития ситуации и заблаговременно оповестить людей о потенциальной угрозе.

В регионе активно используют разработанное МЧС России мобильное приложение «Термические точки» для информирования должностных лиц о возникших в муниципалитетах края возгораниях. Такое приложение было рекомендовано установить главам муниципальных образований, сельских поселений, а также всем подразделениям Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Начальник краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» Михаил Плешивцев поблагодарил губернатора края за выделение в 2020 году 20 миллионов рублей из краевого бюджета для приобретения техники и оборудования. На эти средства были закуплены снегоходы, катера, лодочные моторы, сани, прицепы для снегоходов, пожарные рукава, гидрокостюмы, одежда для пожарных и другое снаряжение.

Катунь24