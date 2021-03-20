ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Кемерове эвакуировали несколько школ после сообщений о минировании

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Кемерове эвакуировали несколько школ после сообщений о минировании19 марта 2021, 17:46

Сегодня, 19 марта, в несколько школ Кемерова поступили анонимные сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: pixabay.com

Ученики и педагоги учебных заведений эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку.

В настоящий момент каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

Ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar