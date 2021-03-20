Катунь24: В Кемерове эвакуировали несколько школ после сообщений о минировании

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

В Кемерове эвакуировали несколько школ после сообщений о минировании19 марта 2021, 17:46

Сегодня, 19 марта, в несколько школ Кемерова поступили анонимные сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: pixabay.com

Ученики и педагоги учебных заведений эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку.

В настоящий момент каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

Ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет.

Катунь24