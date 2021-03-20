Катунь24: В России решили оказать господдержку безработным выпускникам вузов

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В России решили оказать господдержку безработным выпускникам вузов19 марта 2021, 17:33

В Госдуме обсуждают возможность финансовой поддержки для молодых специалистов, которые нередко подолгу ищут работу по специальности.

Фото: pixabay.com

Такая поправка будет подготовлена ко второму чтению проекта о занятости, об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что речь идет о выпускниках до 23 лет, которые окончили вуз или ссуз. Их могут включить в перечень категорий граждан, которые испытывают трудности с поиском работы, после чего молодым специалистам будут помогать материально.

«Хотел бы сказать по ряду предложений… расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и ссузов. Если Андрей Анатольевич (Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия») позволит, я выдам маленький секрет: мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно: заключение правительства, а значит, работа могла бы затянуться, и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению очень хорошо, что такое предложение высказывают регионы, оно будет предложено в качестве поправки», — сказал Исаев на общественном обсуждении проекта, которое прошло на площадке партии.

Также он согласился с предложением уточнить в законопроекте формулировку о возможности равноправно использовать как очное, так и онлайн-общение граждан со службами занятости.

Катунь24