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Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко принял участие в заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Виктор Томенко принял участие в заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»19 марта 2021, 16:05

Сегодня, 19 марта, в режиме видео-конференц-связи состоялось первое в 2021 году заседание общего собрания Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Фото: официальный сайт Алтайского края

Его провел глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. В заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников, руководители регионов — членов МАСС, представители Сибирского отделения Российской академии наук, Росприроднадзора и другие.

На заседании были рассмотрены итоги разработки комплексного инвестиционного проекта МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири», ход реализации в регионах федерального проекта «Чистый воздух», подготовка к участию субъектов Сибирского федерального округа в XXIV Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня 2021 года.

Следующее заседание Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» запланировано на июнь этого года, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24

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